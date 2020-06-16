Путин не будет выступать перед россиянами до голосования по Конституции
Отдельное выступление президента РФ Владимира Путина перед голосованием по поправкам в Конституцию не запланировано, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также рассказал, что традиционная «Прямая линия» с президентом состоится в этом году, пишет «Газета.ру». Сроки её проведения были сдвинуты «по понятным причинам», добавил представитель Кремля.
«Точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», - приводит слова Пескова «Свободная пресса».
В последние три года «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходила в июне.
Ранее источники РБК утверждали, что президент может обратиться к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию, чтобы поблагодарить за участие в плебисците.
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