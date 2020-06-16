Путин не будет выступать перед россиянами до голосования по Конституции

Отдельное выступление президента РФ Владимира Путина перед голосованием по поправкам в Конституцию не запланировано, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин ответил на критику поправок в Конституцию и обвинения в «диктатуре»

Он также рассказал, что традиционная «Прямая линия» с президентом состоится в этом году, пишет «Газета.ру». Сроки её проведения были сдвинуты «по понятным причинам», добавил представитель Кремля.

«Точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», - приводит слова Пескова «Свободная пресса».

В последние три года «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходила в июне.

Ранее источники РБК утверждали, что президент может обратиться к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию, чтобы поблагодарить за участие в плебисците.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Конституция РФПрямая Линия С Владимиром Путиным
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