Путин не будет выступать перед россиянами до голосования по Конституции

Он также рассказал, что традиционная «Прямая линия» с президентом состоится в этом году, пишет «Газета.ру». Сроки её проведения были сдвинуты «по понятным причинам», добавил представитель Кремля.

«Точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», - приводит слова Пескова «Свободная пресса».

В последние три года «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходила в июне.

Ранее источники РБК утверждали, что президент может обратиться к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию, чтобы поблагодарить за участие в плебисците.

