Путин назвал западные страны «хозяевами своего слова»

Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, которую проводят западные страны, сообщает ТАСС.

Путин прибыл на саммит ШОС в Самарканд

На встрече с российским лидером, которая прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что США и Евросоюз «не способны выполнять свои обещания»

«Хозяева своего слова. Хотят - дают, хотят - забирают», - ответил ему Путин.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путин в рамках саммита ШОС проведёт встречи с главами Киргизии, Азербайджана, Ирана, Туркмении, а также премьерами Индии и Пакистана, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАЗападИранВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры