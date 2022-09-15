Путин назвал западные страны «хозяевами своего слова»
Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, которую проводят западные страны, сообщает ТАСС.
На встрече с российским лидером, которая прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что США и Евросоюз «не способны выполнять свои обещания»
«Хозяева своего слова. Хотят - дают, хотят - забирают», - ответил ему Путин.
Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путин в рамках саммита ШОС проведёт встречи с главами Киргизии, Азербайджана, Ирана, Туркмении, а также премьерами Индии и Пакистана, сообщает RT.
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