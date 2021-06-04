В Кремле не завышают ожидания от встречи Путина с Байденом
Начало диалога президентов России и США само по себе является положительным шагом, однако не стоит завышать ожидания от их предстоящей встречи в Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, - это очень положительный шаг», - сказал Песков в эфире «Первого канала».
По его словам, президент РФ Владимир Путин является сторонником вывода отношений Москвы и Вашингтона из этого состояния, чему может способствовать взаимное уважение и учет интересов друг друга.
«Настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», - отметил Песков.
При он подчеркнул, что «попытки диктата» со стороны США обречены на провал и «сорвут хрупкую динамику к установлению хоть какого-то диалога».
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 16 июня. Встреча пройдет в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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