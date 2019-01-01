Путин назвал отношения России и Китая «беспрецедентными»

Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли «беспрецедентного уровня». Об этом президент заявил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин отметил, что достичь этого удалось благодаря, в том числе личному участию главы Китая.

В среду, 5 июня Си Цзиньпин прибыл в Москву, его трехдневный визит приурочен к 70-летию установления дипотношений между двумя странами, сообщает RT. Последующие два дня председатель КНР проведет в Санкт-Петербурге, где примет участие в открывающемся 6 июня международном экономическом форуме.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН прокомментировал рекомендацию американского журнала The National Interest подписать соглашение между США и Россией о создании коалиции против растущего влияния Китая.

