Путин назвал Орешкина «фокусником» на Форуме будущих технологий

Во время посещения выставки Форума будущих технологий президент России Владимир Путин в шутку охарактеризовал заместителя главы администрации президента Максима Орешкина как «фокусника».

Это произошло, когда глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о проекте биофабрикатора, который позволяет выращивать ткани организма. Проект реализуется при поддержке «Росатома», и Лихачев отметил, что в будущем возможно будет обращаться к Орешкину за помощью в подготовке следующего форума, который состоится через год.

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Форум будущих технологий — ежегодное флагманское событие, посвященное представлению технологий и инновационных научных разработок, определяющих вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. Мероприятие проходит с 20 по 21 февраля 2025 года в Москве и организовано Фондом Росконгресс при поддержке крупнейших российских корпораций.

В этом году форум объединяет более 1800 участников, включая 200 спикеров из 19 стран, и включает 31 сессию, охватывающую различные аспекты научно-технологического прогресса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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