Путин назвал Орешкина «фокусником» на Форуме будущих технологий

Форум будущих технологий — ежегодное флагманское событие, посвященное представлению технологий и инновационных научных разработок, определяющих вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. Мероприятие проходит с 20 по 21 февраля 2025 года в Москве и организовано Фондом Росконгресс при поддержке крупнейших российских корпораций.

В этом году форум объединяет более 1800 участников, включая 200 спикеров из 19 стран, и включает 31 сессию, охватывающую различные аспекты научно-технологического прогресса, передает «Радиоточка НСН».

