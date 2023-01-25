Путин назвал «оккупационными» войска США в Германии

Президент России Владимир Путин заявил, что войска США в Германии и юридически, и фактически до сих пор являются оккупационными, сообщает ТАСС.

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На встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, он напомнил, что после Второй мировой войны территорию Германии разделили на американский, английский, французский и советский секторы.

«Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты - нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что со временем Европе, так или иначе, будет возвращён суверенитет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСССРСШАСтудентыВладимир Путин
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