Путин назвал «оккупационными» войска США в Германии

На встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, он напомнил, что после Второй мировой войны территорию Германии разделили на американский, английский, французский и советский секторы.

«Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты - нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что со временем Европе, так или иначе, будет возвращён суверенитет, сообщает RT.