Путин назвал «оккупационными» войска США в Германии
Президент России Владимир Путин заявил, что войска США в Германии и юридически, и фактически до сих пор являются оккупационными, сообщает ТАСС.
На встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, он напомнил, что после Второй мировой войны территорию Германии разделили на американский, английский, французский и советский секторы.
«Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты - нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что со временем Европе, так или иначе, будет возвращён суверенитет, сообщает RT.
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