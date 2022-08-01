Лукашенко подписал указ о назначении Крутого новым послом в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении послом республики в России бывшего замглавы президентской администрации Дмитрия Крутого. Об этом сообщает БЕЛТА.
Дипломат также назначен полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ, спецпредставителем страны по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ.
Кроме того, Лукашенко назначил Владимира Боровикова послом Белоруссии в Таиланде, Александра Кулика — министром лесного хозяйства страны, Максима Ермоловича — заместителем главы администрации президента республики.
Ранее белорусский лидер заявил, что Дмитрий Крутой мог бы стать потенциальным кандидатом на должность президента, напоминает телеканал «360».
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