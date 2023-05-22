Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД

Президент Владимир Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД России. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД

«Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел», — говорится в документе.

Указ вступает в силу 22 мая. Ранее Бутин занимал пост директора Генерального секретариата (департамента) МИД.

На минувшей неделе Путин освободил от должности замминистра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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