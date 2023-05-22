Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД
22 мая 202312:35
Президент Владимир Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД России. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел», — говорится в документе.
Указ вступает в силу 22 мая. Ранее Бутин занимал пост директора Генерального секретариата (департамента) МИД.
На минувшей неделе Путин освободил от должности замминистра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru