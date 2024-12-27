Путин назначил нового посла РФ в Нигерии

Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нигерии назначен Андрей Подъёлышев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Подъёлышев сменит на этом посту Алексея Шебаршина, который был освобождён от обязанностей другим указом главы государства.

Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса послу РФ в Республике Маврикий Ираде Зейналовой, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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