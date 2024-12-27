Путин назначил нового посла РФ в Нигерии
27 декабря 202415:42
Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нигерии назначен Андрей Подъёлышев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Подъёлышев сменит на этом посту Алексея Шебаршина, который был освобождён от обязанностей другим указом главы государства.
Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса послу РФ в Республике Маврикий Ираде Зейналовой, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения
- АТОР: Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод
- СМИ: Улицу Плещеева в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
- Любимова: Икона Рублева «Святая Троица» не пострадала от нахождения в храме
- «Азербайджанские авиалинии» назвали причину крушения самолета около Актау
- Более 60% компаний и организаций РФ проведут 28 декабря полный рабочий день
- Путин назначил нового посла РФ в Нигерии
- «Азербайджанские авиалинии» приостановят рейсы в 10 городов России
- При обрушении лифта в переходе на востоке Москвы пострадали две женщины
- В Норвегии объяснили свой отказ в помощи морякам с Ursa Major
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru