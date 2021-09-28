Путин назначил нового посла РФ в Латвии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвийской республике назначен Михаил Ванин, сообщает пресс-служба Кремля.

Ванин займёт пост Евгения Лукьянова, которого в марте 2021 года глава государства назначил чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии.

Ранее Путин подписал указ о назначении на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Уганде экс-замдиректора департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества Владлена Семиволоса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛатвияПосолРоссийское ПосольствоУказыВладимир Путин
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