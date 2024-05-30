В Петербурге, Тульской и Калининградской областях назначили выборы губернаторов

Выборы губернаторов назначены в Тульской и Калининградской областях, а также в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству председатель Тульской областной думы Николай Воробьев, досрочные выборы главы региона состоятся 8 сентября — в единый день голосования. В тот же день пройдут выборы в облдуму восьмого созыва.

В свою очередь, председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин сообщил, что депутаты на внеочередном заседании проголосовали за назначение выборов губернатора на 8 сентября.

Аналогичное решение приняло Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Выборы губернатора города состоятся в единый день голосования.

Ранее президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах, напоминает RT. Так, Тульскую область возглавил Дмитрий Миляев, Калининградскую — Алексей Беспрозванных, Курскую — Алексей Смирнов, Кемеровскую — Илья Середюк, Хабаровский край — Дмитрий Демешин.

