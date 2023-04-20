Путин назначил Котюкова врио главы Красноярского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении замминистра финансов Михаила Котюкова временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.

Политолог описал образ идеального для Красноярского края губернатора

Также глава государства снял с должности главу региона Александра Усса.

Накануне Усс получил предложение от Путина перейти на работу на федеральном уровне. Помимо прочего, он будет заниматься вопросами социально-экономического развития края.

Михаил Котюков является выпускником первого потока «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Выборы нового главы Красноярского края пройдут в сентябре 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Красноярский КрайВладимир Путин

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