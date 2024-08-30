Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил белорусского коллегу Александра Лукашенко высшей наградой РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщили в Кремле.

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Лукашенко 30 августа отмечает свое 70-летие, напоминает RT.

Владимир Путин подписал указ о награждении лидера Белоруссии за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран, укреплении дружественных связей между народами и «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НаградаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

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