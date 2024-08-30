Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного
30 августа 202409:22
Президент России Владимир Путин наградил белорусского коллегу Александра Лукашенко высшей наградой РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщили в Кремле.
Лукашенко 30 августа отмечает свое 70-летие, напоминает RT.
Владимир Путин подписал указ о награждении лидера Белоруссии за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран, укреплении дружественных связей между народами и «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru