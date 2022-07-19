Путин начал встречу с Эрдоганом в Тегеране
В Тегеране во вторник вечером стартовала встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как ожидается, они, в частности, обсудят ситуацию с экспортом зерна и двусторонние отношения.
Путин уже встретился сегодня с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
После завершения переговоров Путина с Эрдоганом состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана.
Ранее главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что России нужен мусульманский вектор противостояния с Западом, поэтому Москва заинтересована в сотрудничестве с Турцией и Ираном больше, чем они.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- Лиз Трасс стала фаворитом букмекеров в премьерской гонке
- Спилберг снял первый в карьере музыкальный клип
- Путин начал встречу с Эрдоганом в Тегеране
- На проезжавший по МКАД Porsche упал мужчина
- Reuters: поставки газа по «Северному потоку» возобновят 21 июля
- Компания Polymetal не исключила продажу российских активов
- «Западло с ними воевать». Кадыров опубликовал фото трансгендеров в НАТО
- Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список Евросоюза
- Борьбу за кресло премьера Великобритании продолжат Сунак, Мордонт и Трасс
- СМИ: на Украине погиб бывший военнослужащий шведских ВВС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru