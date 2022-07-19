Путин начал встречу с Эрдоганом в Тегеране

В Тегеране во вторник вечером стартовала встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ожидается, они, в частности, обсудят ситуацию с экспортом зерна и двусторонние отношения.

«Встреча равных»: Для чего Путину саммит с главами Турции и Ирана в Тегеране

Путин уже встретился сегодня с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

После завершения переговоров Путина с Эрдоганом состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана.

Ранее главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что России нужен мусульманский вектор противостояния с Западом, поэтому Москва заинтересована в сотрудничестве с Турцией и Ираном больше, чем они.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИранРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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