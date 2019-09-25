Путин начал переговоры с Мадуро
25 сентября 201911:50
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэльский президент прилетел сегодня в российскую столицу, пишет «Газета.ру».
Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в эфире НСН заявил, что для властей Венесуэлы и оппозиции сейчас самое время сесть за стол переговоров, и Россия могла бы этому поспособствовать.
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ФОТО: flickr.com
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