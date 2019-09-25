Путин начал переговоры с Мадуро

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэльский президент прилетел сегодня в российскую столицу, пишет «Газета.ру».

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в эфире НСН заявил, что для властей Венесуэлы и оппозиции сейчас самое время сесть за стол переговоров, и Россия могла бы этому поспособствовать.

