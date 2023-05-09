Президент Туркмении приехал в Москву на Парад Победы
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву. Об этом сообщили в посольстве республики в России.
«Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в параде Победы», — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.
Ранее стало известно, что на параде 9 мая на Красной площади будут присутствовать лидеры стран СНГ. В частности, гостями мероприятия станут президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, пишет RT. Кроме того, парад посетит глава Киргизии Садыр Жапаров, отмечает Ura.ru. Также на мероприятии будут присутствовать президенты Белоруссии и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев.
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