СК возбудил уголовное дело после крушения самолета близ Актау
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после крушения рейса Баку — Грозный, сообщили в Кремле.
Кремль сообщает, что ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.
В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генпрокуратуры и СК РФ.
Ранее президент России Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru