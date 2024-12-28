СК возбудил уголовное дело после крушения самолета близ Актау

Кремль сообщает, что ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генпрокуратуры и СК РФ.

Ранее президент России Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

