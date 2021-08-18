Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что в ходе беседы главы государств отметили «важность обеспечения безопасности гражданского населения», а также скорейшей нормализации обстановки в стране, и договорились о «продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана».

Кроме того, Путин и Рахмон затронули тему подготовки саммитов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые пройдут в Душанбе.

Ранее в ходе телефонной беседы ситуацию в Афганистане обсудили министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

