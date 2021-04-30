Путин и Курц обсудили экономическое сотрудничество РФ и Австрии
Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили необходимость возобновления торговли, экономического сотрудничества и туризма в прежних объемах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство федерального канцлера.
Как отметила австрийская сторона, до пандемии COVID-19 объем торговли с РФ составлял порядка 5 млрд евро, а туристы из России останавливались в Австрии около 1,2 млн раз.
В ведомстве федерального канцлера подчеркнули, что необходимо как можно скорее активизировать сотрудничество двух стран.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Курц в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, напоминает РИА ФАН.
Кроме того, канцлер Австрии предложил рассмотреть Вену в качестве потенциального места встречи РФ и США на высшем уровне, сообщает Ura.ru.
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