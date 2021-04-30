Путин и Курц обсудили экономическое сотрудничество РФ и Австрии

Как отметила австрийская сторона, до пандемии COVID-19 объем торговли с РФ составлял порядка 5 млрд евро, а туристы из России останавливались в Австрии около 1,2 млн раз.

В ведомстве федерального канцлера подчеркнули, что необходимо как можно скорее активизировать сотрудничество двух стран.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Курц в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, напоминает РИА ФАН.

Кроме того, канцлер Австрии предложил рассмотреть Вену в качестве потенциального места встречи РФ и США на высшем уровне, сообщает Ura.ru.

