Россия предложила США подписать соглашение по вопросам экологии и климата

Россия предлагает США подписать единое соглашение по вопросам экологии, климата и природы. Об этом сообщил депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов по итогам встречи со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

«Россия и США обладают крупнейшими природными ресурсами, от которых во многом зависит, как быстро мы сможем восстановить экологию. Надеюсь, эта инициатива будет рассмотрена», — рассказал Фетисов в беседе с ТАСС.

Парламентарий рассказал, что российская и американская стороны обсуждали будущее планеты, в частности, консолидацию усилий по ликвидации накопленного экологического ущерба. Фетисов подчеркнул, что достигнута «критическая точка», и необходимо принимать «кардинальные решения».

Кроме того, Фетисов и Керри обсудили ситуацию в Арктике и Антарктиде. Депутат подчеркнул, что интересы РФ и США в этих регионах пересекаются, и странам необходимо принять решение, каким образом можно оградить население Земли от таяний льда.

«Ведь если он попадет в Мировой океан, то окажутся затопленными территории, где живут сегодня миллиарды людей. И мы подтвердили сегодня, что без объединения усилий и ресурсов эту проблему будет невозможно решить», — подчеркнул депутат.

Также Фетисов предложил Керри собирать российских и американских студентов для обсуждения проблемы климата на площадке Всероссийского общества охраны природы.

