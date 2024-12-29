Баку потребовал от Москвы извинений, признания вины и выплаты компенсаций из-за крушения самолета в Актау
Москва должна извиниться перед Азербайджаном из-за падения самолета в Актау. С таким заявлением выступил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, его цитирует РБК.
Алиев также считает, что российская сторона должна «признать вину». По мнению политика, виновных в авиакатастрофе следует привлечь к уголовной ответственности.
Россия, добавил Ильхам Алиев, должна выплатить компенсации Азербайджану, членам экипажа и пассажирам упавшего авиалайнера.
Эти требования были официально доведены до российской стороны 27 декабря, уточнил Алиев.
Президент Азербайджана утверждает, что Москва уже выполнила первое требование 28 декабря. Он выразил надежду, что Россия выполнит и другие условия Баку.
Авиакатастрофа следовавшего из Баку в Грозный самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. 29 декабря Алиев заявил, что этот авиалайнер получил повреждения «извне на территории России», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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