Баку потребовал от Москвы извинений, признания вины и выплаты компенсаций из-за крушения самолета в Актау

Эти требования были официально доведены до российской стороны 27 декабря, уточнил Алиев.

Президент Азербайджана утверждает, что Москва уже выполнила первое требование 28 декабря. Он выразил надежду, что Россия выполнит и другие условия Баку.

Авиакатастрофа следовавшего из Баку в Грозный самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. 29 декабря Алиев заявил, что этот авиалайнер получил повреждения «извне на территории России», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

