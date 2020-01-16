Путин не исключает новых поправок в Конституцию
Президент Российской Федерации Владимир Путин допускает, что появятся дополнительные поправки в Конституцию, помимо озвученных в послании Федеральному собранию, в ходе обсуждения в рабочей группе по подготовке изменений в Основной закон. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.
По его словам, это президент отметил в ходе встречи с участниками группы.
Как подчеркнул сенатор, её задача заключается в том, чтобы собрать соответствующие предложения, подробно проработать и обсудить, в том числе с участием общественности.
Результаты будут представлены главе государства, после чего будет приниматься согласованное решение, какие предложения выносить на обсуждение россиян, а что будет направлено сразу в парламент для принятия законов.
Дату всенародного голосования по поправкам в Конституцию назовут после того, как будет сформулирован соответствующий законопроект.
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