Путин не исключает новых поправок в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин допускает, что появятся дополнительные поправки в Конституцию, помимо озвученных в послании Федеральному собранию, в ходе обсуждения в рабочей группе по подготовке изменений в Основной закон. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

По его словам, это президент отметил в ходе встречи с участниками группы.