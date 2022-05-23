Песков назвал позицию Польши по газу «на грани сумасшествия»

В Кремле считают, что власти Польши занимают в отношении России «оголтелую позицию на грани сумасшествия». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрыв межправительственного соглашения по газу.

По его словам, из-за этого невозможно предсказать развитие ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа».