Песков назвал позицию Польши по газу «на грани сумасшествия»

В Кремле считают, что власти Польши занимают в отношении России «оголтелую позицию на грани сумасшествия». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрыв межправительственного соглашения по газу.

По его словам, из-за этого невозможно предсказать развитие ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа».

Польша досрочно расторгла межправительственное соглашение с Россией по газу

Ранее в понедельник правительство Польши досрочно разорвало соглашение на поставку газа из России. Согласно соглашению, которое действует до конца нынешнего года, страна может получать из России до 10 миллионов кубометров газа в год. Власти решили не продлять это соглашение. 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за их отказа оплачивать топливо в рублях.

По словам Пескова, Польша продолжает косвенно получать газ, «покупая его дороже с другой стороны по известной схеме байпасов». Пресс-секретарь добавил, что есть и альтернативные маршруты поставок газа, которые, «весьма напряженно сейчас функционируют».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазПольшаДмитрий Песков
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