Пушков высмеял Гордона, обругавшего Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона, который отозвался о президентстве Владимира Зеленского.
«И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех "в очередной раз" обманули. Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они ни при чем. Украинцы сами себя обманули!», – написал политик в своем Telegram-канале. Он связывает это с тем, что в стране отсутствует зрелая элита.
Журналист, говоря о деятельности украинского лидера, в нецензурной форме заявил, что в очередной раз украинцев «обманули».
Зеленский в ходе своего пресс-марафона заявил, что Гордон «аж из штанов выпрыгивает», чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его «позорищем».
Ранее Гордон предложил продолжить обсуждение идеи о переименовании Украины, представив в качестве одного из вариантов название «Россия-1». ЖУрналист назвал хорошей идеей желание «потроллить» Россию.
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