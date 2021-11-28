Пушков высмеял Гордона, обругавшего Зеленского

«И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех "в очередной раз" обманули. Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они ни при чем. Украинцы сами себя обманули!», – написал политик в своем Telegram-канале. Он связывает это с тем, что в стране отсутствует зрелая элита.

Журналист, говоря о деятельности украинского лидера, в нецензурной форме заявил, что в очередной раз украинцев «обманули».

Зеленский в ходе своего пресс-марафона заявил, что Гордон «аж из штанов выпрыгивает», чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его «позорищем».

Ранее Гордон предложил продолжить обсуждение идеи о переименовании Украины, представив в качестве одного из вариантов название «Россия-1». ЖУрналист назвал хорошей идеей желание «потроллить» Россию.

