Пушков: Украину ждут «плохие новости» из-за Черного моря

По его словам, ставка Киева на расширение военного присутствия США в черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной, особенно если Москва удержит свое преимущество в области ракетных вооружений, написал политик в своем Telegram-канале.

«Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», — отметил Пушков.

Ранее военно-морские силы Украины и Великобритании провели в северо-западной части Черного моря тренировки типа PASSEX. Помимо надводных боевых единиц, в учениях принял участие вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.

