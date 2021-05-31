Пушков: Украину ждут «плохие новости» из-за Черного моря

Для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли «плохие новости», считает российский сенатор Алексей Пушков.

Силы Украины и Великобритании провели тренировки в Черном море

По его словам, ставка Киева на расширение военного присутствия США в черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной, особенно если Москва удержит свое преимущество в области ракетных вооружений, написал политик в своем Telegram-канале.

«Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», — отметил Пушков.

Ранее военно-морские силы Украины и Великобритании провели в северо-западной части Черного моря тренировки типа PASSEX. Помимо надводных боевых единиц, в учениях принял участие вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Черное МореУкраинаАлексей Пушков
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