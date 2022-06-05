Пушков сообщил, к чему может привести нефтяное эмбарго

По его словам, ограничение поставок российского энергоносителя было принято вопреки экономической логике, потому что вызовет рост цен на бензин. Сенатор сослался на статью в издании Der Spiegel, в которой глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф предсказал Европе «ценовой шок» и рост инфляции после введения эмбарго.

Аналитик Игорь Юшков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эмбарго на поставки 2/3 нефти не помешает России зарабатывать столько же, как и раньше.

Российская нефть Urals легко выиграет «холодную войну» у Brent, объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.

