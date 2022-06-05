Пушков сообщил, к чему может привести нефтяное эмбарго
Эмбарго на нефть из России для Европы обернется снижением уровня жизни населения, сообщил член Совфеда Алексей Пушков.
По его словам, ограничение поставок российского энергоносителя было принято вопреки экономической логике, потому что вызовет рост цен на бензин. Сенатор сослался на статью в издании Der Spiegel, в которой глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф предсказал Европе «ценовой шок» и рост инфляции после введения эмбарго.
Аналитик Игорь Юшков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эмбарго на поставки 2/3 нефти не помешает России зарабатывать столько же, как и раньше.
Российская нефть Urals легко выиграет «холодную войну» у Brent, объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 101 / сут.
Умерли
379 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 132 / сут.
- Пушков сообщил, к чему может привести нефтяное эмбарго
- Пхеньян запустил восемь баллистических ракет в сторону Японского моря
- В Лондоне прошел праздничный концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II
- Спикер парламента Венгрии: Зеленский страдает психическими проблемами
- Шри-Ланка: вопрос о задержанном самолете «Аэрофлота» рассматривается судом
- СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету
- Эксперт: эпидемия оспы обезьян возможна в случае мутации вируса
- СМИ: россияне стали чаще арендовать квартиры
- Чету Байденов эвакуировали из-за самолета
- Американский политик назвал поставки Украине вооружений самоубийством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru