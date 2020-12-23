Пушков озвучил ряд условий для сближения Запада с Россией

Сенатор Алексей пушков назвал три условия для улучшения отношений России и западных стран: возвращение Крыма Украине, отмена помощи Донбассу и вывод войск из Сирии. Об этом политик заявил в эфире «Говорит Москва».

Сенатор подчеркнул, что названные им условия невыполнимы, а значит и сближения России с западными странами ожидать нет смысла. Пушков добавил, что еще одним условием для налаживания отношений станет сменяемость власти в России, что, по мнению политика, также невозможно.