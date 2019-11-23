Пушков рассказал, чем закончатся поставки американского газа на Украину

«США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости». Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — написал сенатор.

Напомним, танкер с американским сжиженным природным газом для Украины прибыл 20 ноября в польский город Свиноуйсьце. Посольство США в Киеве сразу сделало заявление о стремлении Вашингтона помочь Украине обрести «энергетическую независимость».

