Пушков рассказал, чем закончатся поставки американского газа на Украину
Председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Совфеда Алексей Пушков прокомментировал начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
По его мнению, США стремятся сделать Украину зависимой от американских энергоресурсов, Такое заявление член Совфедеда сделал в своем Twitter.
«США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости». Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — написал сенатор.
Напомним, танкер с американским сжиженным природным газом для Украины прибыл 20 ноября в польский город Свиноуйсьце. Посольство США в Киеве сразу сделало заявление о стремлении Вашингтона помочь Украине обрести «энергетическую независимость».
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