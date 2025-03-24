Пушков: ФРГ хочет превратить страну в «Четвертый рейх»
Правительство ФРГ взяло курс на милитаризацию сознания молодых жителей страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.
По его словам, нынешние власти Германии намерены сделать из страны военизированный «Четвертый рейх». Так парламентарий отреагировал на обложку немецкого журнала Stern, которая, по его словам, вопрошает молодых немцев, готовы ли они воевать за страну.
Пушков отметил, что большинство молодых немцев не хотят идти в армию и принимать участие в гипотетическом конфликте с Россией. Однако они вынуждены сталкиваться с агитацией от Берлина.
Ранее сенатор заявил, что СМИ на Западе значительно изменили подход к освещению конфликта вокруг Украины. По его словам, там перестали отвергать возможность победы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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