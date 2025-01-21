Пушков: У ЕС плохое предчувствие насчет президентства Трампа
У стран Европейского союза плохое предчувствие насчет президентства американского лидера Дональда Трампа, сообщил в Telegram глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По его словам, президент США наносит удары по всем ценностям европейской либеральной элиты. «Отныне в США будет признано только два пола — мужской и женский!», — написал парламентарий.
Пушков указал, что Трамп фактически взорвал систему «общих ценностей», объединявшую США и Евросоюз.
Трамп во время своей инаугурации заявил, что с сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru