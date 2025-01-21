Пушков: У ЕС плохое предчувствие насчет президентства Трампа

У стран Европейского союза плохое предчувствие насчет президентства американского лидера Дональда Трампа, сообщил в Telegram глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, президент США наносит удары по всем ценностям европейской либеральной элиты. «Отныне в США будет признано только два пола — мужской и женский!», — написал парламентарий.

Пушков указал, что Трамп фактически взорвал систему «общих ценностей», объединявшую США и Евросоюз.

Трамп во время своей инаугурации заявил, что с сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

