Пушилин подписал указ о формировании Государственного комитета обороны ДНР
3 апреля 202213:58
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин своим указом создал Государственный комитет обороны ДНР. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.
«Постановляю создать Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики», - отмечается в указе.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, отмечает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru