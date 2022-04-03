Пушилин подписал указ о формировании Государственного комитета обороны ДНР

МО: авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины СМИ: вице-премьер Польши Качиньский заявил, что его страна готова к размещению ядерного оружия США СМИ: Индия предоставила Шри-Ланке 40 тыс. тонн дизельного топлива Минфин Мексики: американцы закупают бензин в мексиканских приграничных городах из-за роста цен на топливо в США