Пушилин подписал указ о формировании Государственного комитета обороны ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин своим указом создал Государственный комитет обороны ДНР. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

«Постановляю создать Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики», - отмечается в указе.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, отмечает РИА Новости.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ДНРУказыДенис Пушилин
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