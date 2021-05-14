Протестующие в Берлине проводят демонстрацию против политики Израиля

Агентство со ссылкой на пресс-службу городской полиции передает, что правоохранители разделили колонну протестующих на несколько частей, так как они нарушали требования о социальной дистанции и другие санитарные меры. Митинг должен был закончиться в 19:00 (20.00 по московскому времени), однако демонстранты все еще находятся на улице.

Корреспондент агентства передает, что в акции участвуют около 500 человек, на месте также находятся 200 полицейских. Палестино-израильский конфликт вновь обострился в понедельник 10 мая, члены ХАМАС и военные Армии обороны Израиля проводят обстрелы территорий. С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие.