Грузинская оппозиция объявила о непрерывном протесте
В Грузии начат непрерывный, перманентный протест. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил один из лидеров оппозиционной партии «Коалиция за изменения» Никанор Мелия.
По его словам, протесты будут длиться до тех пор, «пока не будут назначены новые выборы».
Как сообщает РИА Новости, 4 ноября в Тбилиси лидеры оппозиционных партий и их сторонники организовали шествие от Вокзальной площади в сторону проспекта Руставели, после которого пройдёт митинг.
«Протесты получат более острый характер... точный план действий мы объявим на акции. Самое главное наше требование — чтобы ЦИК аннулировал итоги выборов», - подчеркнул один из лидеров партии «Единство – Национальное движение» Георгий Вашадзе.
Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своих соцсетях призвал оппозиционеров и своих сторонников выходить на массовые уличные протесты, назвав их самым эффективным способом дискредитировать прошедшие в стране парламентские выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузинская оппозиция объявила о непрерывном протесте
- СМИ: Volkswagen может оставить своих старейших сотрудников без премий
- Опрос: Значительная часть россиян не знает истоков Дня народного единства
- Путин встретился с главой МИД КНДР
- Молдавская оппозиция заявила о фальсификациях на выборах за рубежом
- ЦИК Белоруссии: В выборах президента страны продолжат участие семь претендентов
- Александр Мостовой заявил, что пройдет стажировку в московском «Динамо»
- Выборы глав Тамбовской и Ростовской областей пройдут в сентябре 2025 года
- Экс-президент Польши Лех Валенса поддержал Камалу Харрис
- Истребитель МиГ-29 разбился в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru