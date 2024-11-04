Грузинская оппозиция объявила о непрерывном протесте

По его словам, протесты будут длиться до тех пор, «пока не будут назначены новые выборы».

Как сообщает РИА Новости, 4 ноября в Тбилиси лидеры оппозиционных партий и их сторонники организовали шествие от Вокзальной площади в сторону проспекта Руставели, после которого пройдёт митинг.

«Протесты получат более острый характер... точный план действий мы объявим на акции. Самое главное наше требование — чтобы ЦИК аннулировал итоги выборов», - подчеркнул один из лидеров партии «Единство – Национальное движение» Георгий Вашадзе.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своих соцсетях призвал оппозиционеров и своих сторонников выходить на массовые уличные протесты, назвав их самым эффективным способом дискредитировать прошедшие в стране парламентские выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

