Профильный комитет Думы одобрил пожизненное сенаторство экс-президентов
Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки к Конституции, которые, среди прочего, дают право бывшим президентам России занять одну из семи квот пожизненного члена в Совете Федерации.
Предложенные изменения изменяют принципы формирования верхней палаты парламента. Президентскую квоту в Совете Федерации предлагается расширить до 30 сенаторов, семь из них как раз будут иметь пожизненный статус, отмечает RT.
Согласно поправке, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты РФ по окончании срока полномочий, либо после досрочной отставки по собственному желанию.
Причём они сами смогут решать, становиться ли членом СФ, либо отказаться от полномочий, уточняет АГН «Москва».
С соответствующей инициативой ранее выступила группа депутатов и членов Совфеда. Поправки предложены в рамках разработки законопроекта об изменениях в Основной закон.
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