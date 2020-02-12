Профильный комитет Думы одобрил пожизненное сенаторство экс-президентов

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки к Конституции, которые, среди прочего, дают право бывшим президентам России занять одну из семи квот пожизненного члена в Совете Федерации.

Предложенные изменения изменяют принципы формирования верхней палаты парламента. Президентскую квоту в Совете Федерации предлагается расширить до 30 сенаторов, семь из них как раз будут иметь пожизненный статус, отмечает RT.