СМИ нашли «вторую жену» Кадырова

Издание «Проект» опубликовало большое расследование о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове. По информации этого СМИ, у чеченского лидера есть вторая жена, а обе его супруги владеют имуществом на сумму около 800 миллионов рублей.

По данным «Проекта» второй женой Кадырова является Фатима Хазуева, с которой Кадыров якобы познакомился в 2006 году на первом и последнем конкурсе красоты в современной Чечне. На нем Фатима, которой на тот момент было 15 лет, заняла второе место, а после, как сообщает издание, стала второй супругой главы Чечни. «Проект» ссылается на односельчан девушки, а также на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, который дружил с братом девушки. Позже, по словам блогера, брат Хазуевой резко разбогател.

Как сообщает издание, девушке принадлежит дворец в Грозном, расположенный напротив рабочей резиденции Кадырова, и несколько дорогих квартир в Москве, двумя из них она стала владеть в 19 и 20 лет. При этом официально она трудоустроена в администрации главы Чечни, и ее зарплата не превышает 100 тысяч рублей. Всего имущество обеих жен Кадырова «Проект» оценивает на сумму около 800 миллионов рублей.

По официальной информации Кадыров женат на Медни Кадыровой, у них 14 детей (двое — приемные). В фонде Ахмата Кадырова на вопросы «Проекта» не ответили. Сам Рамзан Кадыров и его окружение расследование издания пока не комментировали.

Ранее режиссёр и сценарист Александр Сокуров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новость чеченских СМИ о выдвижении Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира - первоапрельская шутка.

