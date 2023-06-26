«Не хотели проливать кровь»: Пригожин объяснил разворот колонн ЧВК «Вагнер» от Москвы

Бойцы ЧВК «Вагнер» развернули свои колонны обратно от Москвы из-за того, что не хотели проливать русскую кровь. Об этом заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.

«Нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый – это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор – мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране», - приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать

Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «протянул руку» и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции. После этого, указал Пригожин, колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря.

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЧВК "Вагнер"

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