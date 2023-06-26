«Не хотели проливать кровь»: Пригожин объяснил разворот колонн ЧВК «Вагнер» от Москвы

Бойцы ЧВК «Вагнер» развернули свои колонны обратно от Москвы из-за того, что не хотели проливать русскую кровь. Об этом заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.

«Нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый – это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор – мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране», - приводит слова Пригожина его пресс-служба.