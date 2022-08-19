Президентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года
19 августа 202209:26
Президентские выборы в Турции назначены на 18 июня следующего года. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на министра юстиции страны Бекира Боздага.
«Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов», — заявил Боздаг.
По словам министра, выборы станут вторыми, на которых будет баллотироваться действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- МВД объявило в розыск осужденного за взятку депутата Белоусова
- Президентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года
- Афганистан предложил России полезные ископаемые и изюм в обмен на нефтепродукты
- Володин: Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром
- В Германии вновь призвали запустить «Северный поток-2»
- В Крыму предупредили об эффекте бумеранга при ударах Киева по полуострову
- СМИ: Авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских Як-42Д
- Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за обстрелов
- Россияне за июнь вывели за границу рекордные $4,7 млрд
- СМИ назвали Байдена символом упадка США
18 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru