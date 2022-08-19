Президентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года

Президентские выборы в Турции назначены на 18 июня следующего года. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на министра юстиции страны Бекира Боздага.

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«Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов», — заявил Боздаг.

По словам министра, выборы станут вторыми, на которых будет баллотироваться действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Президентские ВыборыТурция
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