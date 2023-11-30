Президента Германии забыли встретить в аэропорту Дохи
30 ноября 202309:23
Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, прибывшего с официальным визитом в столицу Катара Доху, забыли встретить в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Прилетевшего в ближневосточную страну политика ожидали красная ковровая дорожка и охрана, однако Штайнмайера не встречали местные дипломаты. Президенту ФРГ пришлось ждать официальных лиц около 25 минут.
Штайнмайер прибыл в Доху по вопросу освобождения заложников в секторе Газа: Катар выступает посредником в этом процессе. Ранее президент ФРГ посетил Израиль.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru