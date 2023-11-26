В Германии заявили, что страна находится в серьезном государственном кризисе

По его словам, это происходит на фоне бюджетных проблем. При этом у правящей коалиции нет «плана и головы» для того, чтобы решить возникшие трудности, так как «это правительство изжило себя.

Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» призвала в социальной сети X уйти правительство ФРГ в отставку и провести досрочные выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

