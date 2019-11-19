Президент Швейцарии обсудит с президентом России ситуацию в Сирии
Во время встречи президента Швейцарии Ули Маурера с главой России Владимиром Путиным в четверг 21 ноября будет обсуждаться ситуации в Сирии и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства Швейцарии.
На повестке встречи двух лидеров - развитие российско-швейцарского сотрудничества в области экономики, а также ситуация на Южном Кавказе. О том, что на встрече будут обсуждаться события на международной арене, было известно заранее.
Кроме визита в Москву, лидер Швейцарии намерен также совершить в пятницу 22 ноября рабочий визит в Казахстан, чтобы обсудить с Касым-Жорматом Токаевым, президентом Казахстана, взаимовыгодные отношения и сделать вклад в сотрудничество двух стран.
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