Президент Швейцарии обсудит с президентом России ситуацию в Сирии

На повестке встречи двух лидеров - развитие российско-швейцарского сотрудничества в области экономики, а также ситуация на Южном Кавказе. О том, что на встрече будут обсуждаться события на международной арене, было известно заранее.

Кроме визита в Москву, лидер Швейцарии намерен также совершить в пятницу 22 ноября рабочий визит в Казахстан, чтобы обсудить с Касым-Жорматом Токаевым, президентом Казахстана, взаимовыгодные отношения и сделать вклад в сотрудничество двух стран.