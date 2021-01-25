Президент Польши выступил за ограничения против России «без винтовок, пушек и бомб»
Польский президент Анджей Дуда призвал усилить давление на Россию с помощью санкций и ограничить возможности компании «Газпром» в Евросоюзе накануне встречи глав МИД ЕС, где речь пойдет о шагах в отношении Москвы из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, сообщает Financial Times.
Глава государства сообщил изданию, что единственный способ вынудить Россию изменить свою политику «без винтовок, пушек и бомб», это санкции. Дуда предложил действовать через давление на «Газпром».
Тем временем, глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ив Ле Дриан поддержал введение «действенных» санкции против России из-за дела оппозиционера Алексея Навального.
«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — уточнил Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
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