Президент Польши выступил за ограничения против России «без винтовок, пушек и бомб»

Польский президент Анджей Дуда призвал усилить давление на Россию с помощью санкций и ограничить возможности компании «Газпром» в Евросоюзе накануне встречи глав МИД ЕС, где речь пойдет о шагах в отношении Москвы из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, сообщает Financial Times.

Глава государства сообщил изданию, что единственный способ вынудить Россию изменить свою политику «без винтовок, пушек и бомб», это санкции. Дуда предложил действовать через давление на «Газпром».

Главы МИД ЕС обсудят возможные санкции против РФ в связи с делом Навального

Тем временем, глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ив Ле Дриан поддержал введение «действенных» санкции против России из-за дела оппозиционера Алексея Навального.

«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — уточнил Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазпромСанкции ЕСПольша
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