Президент Польши выступил за ограничения против России «без винтовок, пушек и бомб»

Польский президент Анджей Дуда призвал усилить давление на Россию с помощью санкций и ограничить возможности компании «Газпром» в Евросоюзе накануне встречи глав МИД ЕС, где речь пойдет о шагах в отношении Москвы из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, сообщает Financial Times.

Глава государства сообщил изданию, что единственный способ вынудить Россию изменить свою политику «без винтовок, пушек и бомб», это санкции. Дуда предложил действовать через давление на «Газпром».