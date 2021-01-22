Главы МИД ЕС обсудят возможные санкции против РФ в связи с делом Навального

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что ситуацию вокруг Алексея Навального обсудят 25 января на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает ТАСС.

По его словам, главы МИД Евросоюза рассмотрят на встрече целесообразность введения новых санкций в отношении России.

«После этого у нас будет больше понимания, хотим ли мы двигаться в направлении санкций или предпринять другие действия», - отметил Стано.

Ранее арест Навального с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил председатель Европейского союза Шарль Мишель, сообщает Ura.ru. В ходе телефонного разговора Мишель призвал уважать права оппозиционера.

Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

