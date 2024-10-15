Президент Никарагуа сравнил Нетаньяху с Гитлером, а Зеленского – с «сыном Гитлера»
Президент Никарагуа Даниэль Ортега сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, а украинского лидера Владимира Зеленского назвал «сыном Гитлера». Трансляция велась на местном телеканале Canal 6.
По словам Ортеги, премьер-министр Израиля проводит «политику террора» и призывает к «уничтожению народов».
Ортега отметил, что Гитлер был уверен, что победит Советский Союз в войне, однако недооценил стойкости его народа. При этом глава Никарагуа назвал советский народ «героическим и храбрым». По его мнению, Зеленский является «сыном Гитлера», так как хочет втянуть НАТО в военные действия с Россией.
Ранее советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что в среду, 16 октября, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины, на котором президент страны представит «план победы», передает «Радиоточка НСН».
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