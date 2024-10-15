По словам Ортеги, премьер-министр Израиля проводит «политику террора» и призывает к «уничтожению народов».

Ортега отметил, что Гитлер был уверен, что победит Советский Союз в войне, однако недооценил стойкости его народа. При этом глава Никарагуа назвал советский народ «героическим и храбрым». По его мнению, Зеленский является «сыном Гитлера», так как хочет втянуть НАТО в военные действия с Россией.

Ранее советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что в среду, 16 октября, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины, на котором президент страны представит «план победы», передает «Радиоточка НСН».

