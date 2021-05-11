Президент Литвы рассказал о способе сдерживания РФ

Как сообщает портал RuBaltic, Науседа считает, что своими маневрами в районе границ Украины в апреле Россия якобы доказала, что не откажется от «агрессивного поведения» и угрожает суверенитету стран-соседей.

По мнению главы Литвы, военную угрозу РФ могут нейтрализовать только «достаточные средства обороны НАТО на восточном фланге Североатлантического союза».

Кроме того, Науседа назвал действенным способом сдерживания Москвы активизацию «политики открытых дверей» для военных контингентов Североатлантического альянса, а также рекомендовал странам Европы укреплять вооруженные силы и трансатлантические связи.

