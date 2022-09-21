Президент Колумбии призвал легализовать кокаин во всём мире

Вместе с тем политик призвал отказаться от добычи углеводородов. По его словам, выбросы от сжигания углеводородов приносит больший вред людям нежели кокаин.

Самый известный наркобарон, главарь крупнейшего в истории наркокартеля Пабло Эскобар был родом из Колумбии. Он был убит в 1993 году после нескольких лет его розыска.





