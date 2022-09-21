Президент Колумбии призвал легализовать кокаин во всём мире
21 сентября 202223:38
Президент Колумбии призвал к легализации кокаина во всем мире в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.
Вместе с тем политик призвал отказаться от добычи углеводородов. По его словам, выбросы от сжигания углеводородов приносит больший вред людям нежели кокаин.
Самый известный наркобарон, главарь крупнейшего в истории наркокартеля Пабло Эскобар был родом из Колумбии. Он был убит в 1993 году после нескольких лет его розыска.
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21 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru