Президент Колумбии призвал легализовать кокаин во всём мире

Президент Колумбии призвал к легализации кокаина во всем мире в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

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Вместе с тем политик призвал отказаться от добычи углеводородов. По его словам, выбросы от сжигания углеводородов приносит больший вред людям нежели кокаин.

Самый известный наркобарон, главарь крупнейшего в истории наркокартеля Пабло Эскобар был родом из Колумбии. Он был убит в 1993 году после нескольких лет его розыска.



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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:КолумбияКокаин
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