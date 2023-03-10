Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, «если в этом будет какая-то польза». Об этом политик рассказал в интервью Bloomberg.
По словам Ниинисте, он «абсолютно готов» к беседе.
«Но в данный момент не видим ничего такого», — отметил политик.
Кроме того, Ниинисте поделился, что часто проводил переговоры с Путиным до начала российской специальной военной операции. В последний раз лидеры двух стран беседовали в мае.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании поговорить с Путиным, чтобы найти «правильное» решение в украинском кризисе, напоминает Ura.ru.
Между тем политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский вряд ли смогут провести переговоры в ближайшие несколько месяцев, сообщает телеканал «360».
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