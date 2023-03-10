Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным

По словам Ниинисте, он «абсолютно готов» к беседе.

«Но в данный момент не видим ничего такого», — отметил политик.

Кроме того, Ниинисте поделился, что часто проводил переговоры с Путиным до начала российской специальной военной операции. В последний раз лидеры двух стран беседовали в мае.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании поговорить с Путиным, чтобы найти «правильное» решение в украинском кризисе, напоминает Ura.ru.

Между тем политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский вряд ли смогут провести переговоры в ближайшие несколько месяцев, сообщает телеканал «360».

