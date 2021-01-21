Президент Чехии призвал не делать из Навального мученика
Президент Чехии Милош Земан считает, что из Алексея Навального не стоит делать мученика. По его мнению, оппозиционер должен иметь возможность бороться за своих избирателей.
«Думаю, что излишне, чтобы из него (Навального) делали мученика. Пусть выступает кандидатом, пусть борется за симпатии избирателей», - заявил Земан в интервью пражской газете Mladá fronta DNES.
Чешский президент сравнил ситуацию с Навальным с блокировкой страницы экс-президента США Дональда Трампа в Twitter.
«Поместить кого-либо в заключение – это форма цензуры. Цензуры кандидата», - считает Земан.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, заняться проблемами своих стран, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru