Зеленский сообщил о договоренностях о военном партнерстве с Болгарией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о договоренностях с Болгарией о наращивании военного партнерства и о сотрудничестве в энергетической сфере. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Президент Украины также сообщил об обсуждении лечения и реабилитации военнослужащих ВСУ в Болгарии.
Зеленский подчеркнул, что София и Киев могут дать обоюдные гарантии стабильности в сфере энергетики и комфортных цен для рядовых потребителей.
Также между Болгарией и Украиной был заключен меморандум о более глубоком партнерстве в сфере энергетики. Страны договорились обеспечивать доступную энергию, способствовать региональному и промышленному развитию и принимать меры для уменьшения выбросов углерода.
Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев допустил отмену визита в республику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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