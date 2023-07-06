Зеленский сообщил о договоренностях о военном партнерстве с Болгарией

Президент Украины также сообщил об обсуждении лечения и реабилитации военнослужащих ВСУ в Болгарии.

Зеленский подчеркнул, что София и Киев могут дать обоюдные гарантии стабильности в сфере энергетики и комфортных цен для рядовых потребителей.

Также между Болгарией и Украиной был заключен меморандум о более глубоком партнерстве в сфере энергетики. Страны договорились обеспечивать доступную энергию, способствовать региональному и промышленному развитию и принимать меры для уменьшения выбросов углерода.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев допустил отмену визита в республику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

