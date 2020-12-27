Президент Абхазии заболел коронавирусом

У президента Абхазии Аслана Бжании диагностировали коронавирус. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно», - сказано в официальном сообщении.

В настоящее время президент республики находится в своей резиденции, добавили в пресс-службе.

