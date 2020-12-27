Президент Абхазии заболел коронавирусом
27 декабря 202015:40
У президента Абхазии Аслана Бжании диагностировали коронавирус. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно», - сказано в официальном сообщении.
В настоящее время президент республики находится в своей резиденции, добавили в пресс-службе.
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27 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru