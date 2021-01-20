Премьер Японии заявил о распространении суверенитета на Южные Курилы

Суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы, поэтому эти территории являются предметом переговоров с Москвой, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что утверждения суверенитета Японии над Южными Курилами является последовательной позицией правительства и сообщил, что Япония продолжить развивать на этой территории совместную с Россией хозяйственную деятельность.