Премьер Японии заявил о распространении суверенитета на Южные Курилы
Суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы, поэтому эти территории являются предметом переговоров с Москвой, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что утверждения суверенитета Японии над Южными Курилами является последовательной позицией правительства и сообщил, что Япония продолжить развивать на этой территории совместную с Россией хозяйственную деятельность.
Южная часть Курил перешла под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность островов. Российская сторона в ответ неоднократно заявляла о своем суверенитете над островами, закрепленном международными договорами.
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