Премьер Японии заявил о распространении суверенитета на Южные Курилы

Суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы, поэтому эти территории являются предметом переговоров с Москвой, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что утверждения суверенитета Японии над Южными Курилами является последовательной позицией правительства и сообщил, что Япония продолжить развивать на этой территории совместную с Россией хозяйственную деятельность.

Премьер Японии заявил о необходимости поставить точку относительно южных Курил

Южная часть Курил перешла под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность островов. Российская сторона в ответ неоднократно заявляла о своем суверенитете над островами, закрепленном международными договорами.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:КурилыЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры